1ère lecture : Dn 7,9-10.13-14

Aide à l'homélie

Devant les persécutions et les menaces, le prophète Daniel n'a jamais abandonné sa foi. Après avoir interprêté les visions des autres, Daniel raconte celles qu'il a eu et qui dévoilent les événements à venir.

Pour Jésus, dans la prise de conscience de sa mission de Messie Sauveur, cette vision prophétique de Daniel a été une référence centrale. L’expression «Fils d’homme» signifie que le sauveur promis sera bel et bien un humain, et non pas un extraterrestre fantomatique et irréel. Daniel donne la clef de sa vision, le «Fils d’homme» représente le peuple des saints du Très-haut". ce peuple reçoit la domination sur tous. Dieu ne les a pas abandonné, il leur prépare un avenir de prospérité où ils vivront enfin en paix.