Prier avec la Parole en janvier

Chaque mois, le Pape confie à notre prière deux défis qu’il discerne pour le monde et pour la mission de l’Église. Entrons dans ce réseau de prière qui rassemble 35 millions d’hommes et de femmes dans le monde.

Nous publions la forme longue (20’) de cette proposition, la forme brève (10’) est sur le site du Réseau mondial de prière du pape.

Mise en présence

Me voici, Seigneur, je t’offre ma vie, et tout ce qui m’habite en ce jour.

Je t’offre aussi les personnes et les situations pour lesquelles l’Église nous invite à prier ce mois-ci :

Prions pour tous les chrétiens, afin que, fidèles à l’enseignement du Seigneur, ils s’engagent par la prière et la charité, à rétablir la pleine communion ecclésiale, en collaborant pour répondre aux défis actuels de l’humanité.

Lecture de la Parole

Dans son évangile, Jean met dans la bouche de Jésus des paroles très fortes sur la nécessité de l’unité des croyants entre eux, pour qu’ils soient un signe pour le monde (Jn 17, 20-23).

Méditation

Je demande au Seigneur la grâce de désirer l’unité des chrétiens, comme il la désire lui-même.

1 – La prière de Jésus

J’entre dans la prière de Jésus à son Père :

Je prie pour ceux qui croiront en moi : que tous soient un…

J’entends comment Jésus prie pour nous tous, pour moi… et son souci de l’unité entre tous.

Comment j’accueille cette prière ?

Je me laisse toucher par ces mots de Jésus adressés au Père.

Silence…

2– L’unité du Père et du Fils

Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et que je suis en toi

Je laisse descendre ces paroles dans mon cœur.

Je peux les redire lentement pour réaliser l’unité du Père et du Fils.

Ai-je le désir de vivre moi-même cette unité avec le Seigneur, et avec mes frères ?

Silence...

3 – L’unité des croyants comme signe pour le monde

Qu’ils soient un en nous afin que le monde croie que tu m’as envoyé…

Qu’ils parviennent à l’unité parfaite et qu’ainsi le monde puisse connaître (…) que tu les as aimés comme tu m’as aimé…

Le monde… Je prends dans ma prière ce monde qui attend l’Évangile.

L’unité des croyants entre eux, avec le Père et le Fils, est la condition pour que le monde puisse croire et découvrir l’amour du Père.

Je peux demander à Jésus de me rendre, de rendre tous les chrétiens plus conscients de cette responsabilité face au monde.

Silence…

Cœur à cœur avec le Seigneur :

Chacun prend le temps de parler au Seigneur (louange, question…) à partir de ce qu’il a reçu dans sa prière.

Partage

Dans un climat d’intériorité, ceux qui le souhaitent peuvent dire à tour de rôle comment cette Parole de Dieu les a touchés et rejoints dans leur vie. On termine par un Notre Père.

Chant : "Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous aime" (D1)

Marie Dominique, équipe France