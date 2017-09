Via Aeterna : festival de musique dans la baie du Mont-Saint-Michel

Mont-Saint-Michel

Marcher vers la musique, marcher avec la musique

Tel pourrait être le slogan du nouveau festival, Via Aeterna, lancé par le groupe Bayard (éditeur de La Croix) : du jeudi 21 au dimanche 24 septembre, des dizaines de concerts résonneront la baie du Mont-Saint-Michel, de Granville à Avranches et de l’abbaye de la Lucerne à Pontorson, avant qu’artistes et spectateurs ne convergent, le dimanche 24, sur le Mont lui-même. L’ensemble des titres de Bayard est associé à l’événement.

La programmation musicale a été confiée à René Martin, le fondateur et animateur de La Folle Journée de Nantes, qui mobilise un réseau d’interprètes fidèles venus de toute l’Europe, notamment dans le domaine de la musique vocale sacrée.

Comme il a su si bien le faire dans le Parc du château de Florans à La Roque-d’Anthéron (pour son festival de piano estival) ou à la Grange de Meslay tout près de Tours (pour son festival au mois de juin), René Martin a eu souci d’harmoniser ses choix musicaux avec l’architecture et la spiritualité des différents sites investis.

Exaltation de la musique vocale sacrée

Si le répertoire instrumental est largement honoré avec, par exemple, les Suites pour violoncelle de Bach sous l’archet d’Anne Gastinel et de Victor Julien-Laferrière, un hommage à la Sonate de Vinteuil chère à Marcel Proust grâce au duo, piano-violon, formé par Nathalia et Maria Milstein, ou encore des récitals de piano sous les doigts de fée d’Anne Queffélec et de Claire-Marie Le Guay, c’est avant tout la musique vocale sacrée qui forme le cœur de la programmation.

Dès le vendredi 22 septembre, l’abbaye de la Lucerne accueillera Les Vêpres de la Vierge, de Monteverdi par le Ricercar Consort sous la direction de Philippe Pierlot. Une œuvre d’art totale, un sommet du répertoire où la méditation la plus intime et la griserie polyphonique s’entremêlent, où la science éblouissante de l’écriture creuse au plus profond de l’émotion et de la jubilation.

Autre moment attendu avec les Tallis Scholars, magnifique ensemble vocal britannique fondé il y a plus de quarante ans par Peter Phillips, dans un florilège de pièces sacrées de Monteverdi à Arvo Pärt, en passant par Allegri et son fameux Miserere, joyau musical composé pour la Chapelle Sixtine…

Voix venues de l'Est...

C’est à l’est de l’Europe que le festival est allé chercher deux autres formations vocales dont les concerts rythmeront cette Via Aeterna. Fondé par le musicologue et chef de chœur Jaan-Eik Tulve, l’ensemble estonien Vox Clamantis rassemble de remarquables chanteurs, autant à leur aise dans la musique ancienne que dans la création contemporaine la plus ciselée. Le dimanche 24 septembre, de 7 à 18 heures, dans l’église abbatiale, ces voix virtuoses feront revivre le cycle des huit offices quotidiens de la vie monastique, depuis Matines jusqu’à Complies.

Dirigée par Andrei Petrenko, la Capella d’Ekaterinburg sera également l’une des belles découvertes du festival, dès le jeudi 21 septembre dans l’église Notre-Dame du Cap Lihou de Granville. Ce chœur témoigne de la richesse du répertoire liturgique orthodoxe de Russie et des liens étroits et féconds entre la foi populaire traduite en musique et l’écriture savante.

Accompagné de randonnées spirituelles et musicales, de conférences et d’animations destinées au jeune public, le festival Via Aeterna est soutenu par la Région Normandie, le département de la Manche et les communautés de communes de Granville et d’Avranches. Les organisateurs ont tenu à ce que le prix des billets n’excède pas 20 euros, afin que les concerts puissent rester accessibles au plus grand nombre d’amateurs.

Réservations

Réservations sur www.via-aeterna.com et dans les offices de tourisme, notamment au bureau d'information touristique du Mont Saint-Michel au 02 33 60 14 30. Billetterie sur place pendant le festival. Ouverture 40 minutes avant le début des concerts. Tarifs : 3 € pour les conférences ; de 4 à 20 € pour les concerts. Pour postuler en tant que bénévole, écrire à contact.via.aeterna@gmail.com ou téléphoner au 02 33 58 00 22.

Emmanuelle Giuliani pour la-croix.com