Dum pater familias, l'hymne des pèlerins de Compostelle

Mardi 25 juillet 2017

Aujourd'hui, l'Eglise fête saint Jacques, qui a donné lieu à un des plus grands pèlerinages du monde chrétien : Saint-Jacques de Compostelle. Depuis le XIIe siècle, Dum pater familias est l'hymne de ralliement des pèlerins.

Cloches, tambourin à sonnailles et grelots rythment ce chant traditionnel médiéval. Il est extrait du Codex Calixtinus de Saint-Jacques-de-Compostelle qui forme une compilation de textes historiques, liturgiques et hagiographiques datant du XIIe siècle. Le pas est lent et majestueux, comme pour une procession dédiée à la vénération des reliques.

Les voix légères alternent comme un nuage sous le soleil d’Espagne. La route, blanc ruban poudreux, s’étend à perte de vue, bordé de champs jaunis par la chaleur qui monte du sol. Les arbres sont rares et isolés, cernés de pierrailles. Il faut marcher lentement, sans perdre haleine. E ultreia e sus eia, articulent les pèlerins pour s’encourager. Leur voix résonnent, comme en écho.

"Herru Santiagu / Got Santiagu / E ultreia e sus eia / Deux adjuvanos…. Monsieur saint Jacques / Bon saint Jacques / Allons, marchons / Dieu vient à notre aide."

Dum pater familias Auteur et Compositeur : Traditionnel (XIIe siècle). Interprète : Ensemble Discantus. A écouter dans l’album : Un chemin d'étoiles. Chansons des Pèlerins de Saint-Jacques du Moyen-Âge à nos jours. ADF Bayard Musique.

La phrase de ce jour

"Mais c'est le propre des longs voyages que d'en ramener autre chose que ce que l'on allait chercher." (Nicolas Bouvier)

► Soutenez Croire.com : vos dons nous aident à maintenir gratuit l'accès à ce parcours spirituel qui a pourtant un coût (droits d'auteur, frais techniques, etc.). Merci de votre engagement !