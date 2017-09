Bernanos et la sainteté

Georges Bernanos

Peu d’écrivains avant et après Bernanos, auront autant mis la sainteté au cœur de leur œuvre. Celui qui écrivait «la sainteté est une aventure, elle est même la seule aventure» avait été bouleversé par la figure de Thérèse de Lisieux et son expérience du don total de la grâce que Dieu fait au plus petit.

Dès lors, toute son œuvre, du Journal d’un curé de campagne au Dialogue des carmélites, en passant par Sous le soleil de Satan, est imprégné de spiritualité thérésienne. On connaît, ne serait-ce que par les œuvres cinématographiques qu’ils ont inspirées, les personnages tourmentés des romans de Bernanos : l'abbé Donissan, Chevance, Chantal de Clergerie et le curé d’Ambricourt. Ils se ressemblent étonnamment. Chacun vit un chemin spirituel et mystique semé d’embûches, de tourments et d’épreuves.

Chez Bernanos le mal, sous tous ses aspects, est à l’œuvre. Il sape l’énergie de l’homme, lui ôte espérance et joie ; et le saint est le premier à en subir les assauts. Mais c'est dans le dernier chapitre de Sous le soleil de Satan, paru en 1926, que la sainteté selon Bernanos prend toute sa force. Il comprend que la sainteté de l'homme n'est jamais que la sainteté de Dieu, que seule expérience d'un individu est sainte, dans la mesure où son combat se résout en une adhésion totale du cœur à dire «oui» même à l'inexplicable. Et cet inexplicable, que l'abbé Donnissan expérimente douloureusement, c’est l’agonie du Christ, vécue dans la déréliction et la pauvreté totale. Et c’est en acceptant, comme un tout petit enfant, sa pauvreté et sa petitesse, qu’il devient saint. Cette obsession de la sainteté, à laquelle nous devrions tous tendre, ne quitta jamais Bernanos. En 1947, lors d’une conférence, il s’écriait : «Mais, sans les saints, moi je vous le dis, la chrétienté ne serait qu’un gigantesque amas de locomotives renversées, de wagons incendiés, de rails tordus et de ferrailles achevant de se rouiller sous la pluie. Aucun train ne circulerait plus depuis longtemps sur les voies envahies par l’herbe.»

Sophie de Villeneuve